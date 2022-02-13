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Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн

Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 949, до 14 133 509.
В регионе
13 февраля 2022 г. 12:43
Число выявленных в России случаев заражения коронавирусом превысило 14 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 949, до 14 133 509.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 12 653, что на 31,9% меньше показателя предыдущего дня.

Количество госпитализаций снизилось в 73 из 85 регионов страны, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 101 568, до 11 235 859. Днем ранее число вылечившихся составляло 112 658.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 706, до 340 248. Днем ранее было выявлено 729 смертей.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll passes 340,000
Версия на азербайджанском языке Rusiyada koronavirusdan ölənlərin sayı 340 mini ötüb

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