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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 165 909

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 165 909 От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 034 человек
В регионе
23 января 2021 г. 12:18
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 165 909

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 165 909.

Как передаёт Report со ссылкой на армянские источники, об этом сообщает в среду Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 января, таких случаев было 165 711. Таким образом, за сутки выявлено 198 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 034 человек (плюс 4 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 747 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 154 535. На лечении находятся 7 593 человек. Общее количество проведенных тестов – 634 812.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. "Масочный режим" в республике сохраняется.

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