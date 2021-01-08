Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 161 415

Ситуация с коронавирусом все еще продолжает оставаться тревожной

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 161 415. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 6 января, таких случаев было 161 054. Таким образом, за сутки выявлен 361 новый случай заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 2 908 человек (плюс 7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 696 (плюс 1 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 147 961. На лечении находятся 9 850 человек. Общее количество проведенных тестов – 604 686.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года.