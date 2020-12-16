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Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 150 тысяч

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 150 тысяч Ситуация в Армении все еще продолжает оставаться тревожной
В регионе
16 декабря 2020 г. 11:30
Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 150 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 150 218. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает сегодня Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

За сутки выявлено 1 098 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 556 человек (плюс 27 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 637 (плюс 11 за минувшие сутки).

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 января 2021 года. "Масочный режим" в Армении сохраняется.

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