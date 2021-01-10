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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тысяч

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тысяч Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 162 131.
В регионе
10 января 2021 г. 11:05
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 162 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 162 131.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 9 января, таких случаев было 161 794. Таким образом, за сутки выявлено 337 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 2 929 человек (+7 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 700 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 149 312. На лечении находятся 9 190 человек. Общее количество проведенных тестов – 608 905.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 162 mini ötdü

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