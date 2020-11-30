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Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 135 124

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 135 124 За сутки выявлено 356 новых случаев заражения
В регионе
30 ноября 2020 г. 11:17
Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 135 124

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 135 124. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По состоянию на 29 ноября, таких случаев было выявлено 134 768. Таким образом, за сутки выявлено 356 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончалось 2 164 человека (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 538 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 108 442. На лечении находятся 23 976 человека. Общее количество проведенных тестов – 510 127.

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