Число выявленных случаев COVID-19 в Армении выросло до 135 124

За сутки выявлено 356 новых случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 135 124. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По состоянию на 29 ноября, таких случаев было выявлено 134 768. Таким образом, за сутки выявлено 356 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончалось 2 164 человека (плюс 22 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 538 (ни одного случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 108 442. На лечении находятся 23 976 человека. Общее количество проведенных тестов – 510 127.