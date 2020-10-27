Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 80 тысяч

За сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 80 410. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 октября, таких случаев было 78 810. Таким образом, за сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 222 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 347 (плюс 8 за минувшие сутки).