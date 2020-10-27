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Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 80 тысяч

Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 80 тысяч За сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения
В регионе
27 октября 2020 г. 11:08
Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 80 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 80 410. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает во вторник Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 октября, таких случаев было 78 810. Таким образом, за сутки выявлено 1 600 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 222 человека (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 347 (плюс 8 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia sees record rise in COVID-19 death toll
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir gündə rekord sayda insan koronavirusdan ölüb

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