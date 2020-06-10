Число выявленных зараженных COVID-19 в Армении превысило 14 тысяч

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14 103. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 9 июня, в Армении было 13 675 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 428 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 227 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 77 (плюс 3 случая за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 5 226. На лечении находятся 8 573 человека. Общее число проведенных тестов – 73 156.