Число выявленных зараженных COVID-19 в Армении достигло 19 708

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 19 708. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 19 июня, в Армении было 19 157 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 551 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 332 человека (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 113 (плюс 3 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 8854. На лечении находятся 10 409 человек. Общее число проведенных тестов – 93 786.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.