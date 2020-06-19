Число выявленных случаев COVID-19 в Армении приблизилось к 20 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 19 157. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 18 июня, в Армении было 18 698 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 459 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 319 человека (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 110 (плюс 9 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 8 266. На лечении находятся 10 462 человек. Общее число проведенных тестов – 91 943.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги.