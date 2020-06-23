Число выявленных случаев COVID-19 в Армении превысило 21 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 21 006. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает во вторник Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 22 июня, в Армении было 20 588 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 418 новых случаев заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 372 человека (плюс 12 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 126 (плюс 9 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 10 144. На лечении находятся 10 364 человека. Общее количество проведенных тестов – 98 117.