Число вернувшихся из Турции на родину сирийцев превысило 411 тыс. человек

С 8 декабря 2024 года по сегодняшний день 411 тысяч 649 сирийцев вернулись из Турции на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в Управлении миграции Министерства внутренних дел Турции.

Отмечается, что с 2016 года число сирийцев, добровольно вернувшихся на родину, достигло 1 млн 151 тыс. 652 человек. Число сирийцев, находящихся под временной защитой в Турции, достигло 2 млн 543 тыс. 711 человек.

Процесс возвращения осуществляется под координацией МВД.

Отметим, что после смены власти в Сирии в декабре прошлого года сирийцы, проживающие в Турции, начали возвращаться на родину.