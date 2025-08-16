О нас

Число вернувшихся из Турции на родину сирийцев превысило 411 тыс. человек

Число вернувшихся из Турции на родину сирийцев превысило 411 тыс. человек С 8 декабря 2024 года по сегодняшний день 411 тысяч 649 сирийцев вернулись из Турции на родину.
В регионе
16 августа 2025 г. 22:30
Число вернувшихся из Турции на родину сирийцев превысило 411 тыс. человек

С 8 декабря 2024 года по сегодняшний день 411 тысяч 649 сирийцев вернулись из Турции на родину.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в Управлении миграции Министерства внутренних дел Турции.

Отмечается, что с 2016 года число сирийцев, добровольно вернувшихся на родину, достигло 1 млн 151 тыс. 652 человек. Число сирийцев, находящихся под временной защитой в Турции, достигло 2 млн 543 тыс. 711 человек.

Процесс возвращения осуществляется под координацией МВД.

Отметим, что после смены власти в Сирии в декабре прошлого года сирийцы, проживающие в Турции, начали возвращаться на родину.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyədən ölkəsinə qayıdan suriyalıların sayı 411 min 649 nəfərə çatıb

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
10 августа 2025 г. 19:54
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi