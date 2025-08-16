Число вернувшихся из Турции на родину сирийцев превысило 411 тыс. человек

С 8 декабря 2024 года по сегодняшний день 411 тысяч 649 сирийцев вернулись из Турции на родину.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявили в Управлении миграции Министерства внутренних дел Турции.
Отмечается, что с 2016 года число сирийцев, добровольно вернувшихся на родину, достигло 1 млн 151 тыс. 652 человек. Число сирийцев, находящихся под временной защитой в Турции, достигло 2 млн 543 тыс. 711 человек.
Процесс возвращения осуществляется под координацией МВД.
Отметим, что после смены власти в Сирии в декабре прошлого года сирийцы, проживающие в Турции, начали возвращаться на родину.