​Число уволенных сотрудников Управления по делам религии Турции превысило 3 тыс. человек

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня в связи с преступлением FETÖ уволены 3 672 сотрудника Управления по делам религии при Кабинете министров Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 9 августа в связи с данным преступлением уволены еще 2 560 сотрудников управления, работающих внутри страны и за ее пределами.

Отметим, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля было уволено 1 112 сотрудников управления.