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    ​Число уволенных сотрудников Управления по делам религии Турции превысило 3 тыс. человек

    Сегодня уволены еще 2 560 сотрудников управления

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня в связи с преступлением FETÖ уволены 3 672 сотрудника Управления по делам религии при Кабинете министров Турции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 9 августа в связи с данным преступлением уволены еще 2 560 сотрудников управления, работающих внутри страны и за ее пределами. 

    Отметим, что после попытки государственного переворота в Турции 15 июля было уволено 1 112 сотрудников управления. 

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