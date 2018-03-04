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    Число уничтоженных террористов в Африне достигло 2612

    Ситуация в округе Раджо взята под полный контроль

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Количество уничтоженных со стороны турецкой армии террористов в Сирийском регионе Африн достигло 2612 человек.

    Как передает Report со ссылкой на турецкую газету "Hürriyət", турецкая армия в ходе операции взяло под полный контроль ситуацию в Раджо, что считалось важным этапом операции.

    Операция проведенная в направлении центра Раджо длилась 8 часов. Таким образом Раджо стал вторым освобожденным от террористов округом после Бюлбюль.

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