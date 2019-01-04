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    Число умерших от "свиного гриппа" в Грузии достигло 8 человек

    Тбилиси. 4 января. REPORT.AZ/ В Грузии число умерших от вируса H1N1 ("свиной грипп") достигло 8 человек.

    Как сообщает грузинское бюро Report, проходивший лечение в больнице Игноровка в Тбилиси с диагнозом заражение вирусом молодой человек скончался.

    Смерть пациента от "свиного гриппа" подтверждена лабораторно.

    Как сообщили в больнице, 30-летний мужчина два дня проходил лечение в медучреждении, однако ввиду тяжелого состояния его жизнь спасти не удалось.

    Сообщается о смерти еще одного человека от вируса H1N1.

    Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сказал, что несмотря на увеличение случаев заражения гриппом, нет никаких оснований для паники: "У нас нет эпидемии, только увеличились случаи заражения".

    Отметим, что на сегодняшний день в Грузии от вируса H1N1 умерло 8 человек. 4 случая смерти зарегистрированы в Аджарской Автономной Республике. В настоящее время около 130 человек, включая детей, проходят лечение от вируса гриппа в больнице автономной республики.

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