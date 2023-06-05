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Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми

Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми Число умерших от отравления, по предварительным данным, сидром в Димитровграде Ульяновской области России выросло до восьми.
В регионе
5 июня 2023 г. 12:56
Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми

Число умерших от отравления, по предварительным данным, сидром в Димитровграде Ульяновской области России выросло до восьми.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенным в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.

"Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным следствия, все отравившиеся употребляли спиртной напиток "Сидр", купленный в магазинах "Территория пива", который поставлялся от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительной информации ведомства, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер сидр", изготовленного в Самарской области. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию продукции из оборота и приостановке ее реализации.

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