Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до восьми

Число умерших от отравления, по предварительным данным, сидром в Димитровграде Ульяновской области России выросло до восьми.

Число умерших от отравления, по предварительным данным, сидром в Димитровграде Ульяновской области России выросло до восьми.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенным в понедельник региональным управлением Роспотребнадзора.

"Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным следствия, все отравившиеся употребляли спиртной напиток "Сидр", купленный в магазинах "Территория пива", который поставлялся от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц".

По предварительной информации ведомства, отравление наступило в результате употребления сидра "Мистер сидр", изготовленного в Самарской области. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления, принимаются меры по изъятию продукции из оборота и приостановке ее реализации.