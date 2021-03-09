Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 3600 человек

За минувшие сутки в Грузии коронавирус был диагностирован еще у 139 человек, 129 пациентов вылечились и были отпущены домой, 10 пациентов скончались.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.
На данный момент число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 273 137, из них 267 015 вылечились, 3 601 человек скончался.
Под карантином находятся 252 человека, 1383 – под стационарным наблюдением. 114 легко переносящих болезнь содержатся под особым наблюдением в специальных отелях.