О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 3600 человек

Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 3600 человек Число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 273 137 человек
В регионе
9 марта 2021 г. 11:17
Число умерших от коронавируса в Грузии превысило 3600 человек
0 : 00
0 : 00

За минувшие сутки в Грузии коронавирус был диагностирован еще у 139 человек, 129 пациентов вылечились и были отпущены домой, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

На данный момент число инфицированных COVID-19 в соседней стране достигло 273 137, из них 267 015 вылечились, 3 601 человек скончался.

Под карантином находятся 252 человека, 1383 – под стационарным наблюдением. 114 легко переносящих болезнь содержатся под особым наблюдением в специальных отелях.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке COVID death toll in Georgia exceeds 3,600
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusdan ölənlərin sayı 3 600-ü ötüb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Махачкале госпитализированы с отравлением 22 ребенка и двое взрослых
В Махачкале госпитализированы с отравлением 22 ребенка и двое взрослых
9 марта 2021 г. 12:08
В Армении приостановлен мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране
В Армении приостановлен мандат представительницы ЮНИСЕФ в стране
9 марта 2021 г. 10:01
ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии
ЕС назначил посредника для организации диалога между политическими силами в Грузии
9 марта 2021 г. 05:02
В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии
В Грузии десять человек упали с балкона в ходе драки в епархии
8 марта 2021 г. 22:27
Женщина основала новое политическое движение в Грузии
Женщина основала новое политическое движение в Грузии
8 марта 2021 г. 15:35
США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
США заблокировали поставку турецких вертолетов Пакистану
8 марта 2021 г. 14:55
В России впервые с октября выявили минимальное число заразившихся COVID-19 за сутки
В России впервые с октября выявили минимальное число заразившихся COVID-19 за сутки
8 марта 2021 г. 12:26
В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек
В Грузии от коронавируса скончались еще 15 человек
8 марта 2021 г. 10:54
В результате ДТП в России погибли семь человек
В результате ДТП в России погибли семь человек
8 марта 2021 г. 09:38
ВС Турции нейтрализовали террористов PKK
ВС Турции нейтрализовали террористов PKK
8 марта 2021 г. 04:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi