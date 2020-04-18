Число умерших от коронавируса в Армении достигло 20 человек

В Армении еще один человек стал жертвой пандемии.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, таким образом, в стране число погибших от коронавируса достигло 20.

Н.Пашинян добавил, что коронавирус обнаружен еще у 47 человек, количество случаев заражения выросло до 1 248.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 251 000 человек. 574 386 из них выздоровели, 154 311 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.