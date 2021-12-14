Число умерших от COVID-19 в Армении возросло до 7845

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 765. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 765. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 13 декабря таких случаев было 342 604. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 161.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 845 (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 480 (плюс 3 за минувшие сутки).