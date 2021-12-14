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Число умерших от COVID-19 в Армении возросло до 7845

Число умерших от COVID-19 в Армении возросло до 7845 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 765. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
В регионе
14 декабря 2021 г. 11:17
Число умерших от COVID-19 в Армении возросло до 7845

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 342 765. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 13 декабря таких случаев было 342 604. Таким образом, количество выявленных случаев заражения за сутки составило 161.

Количество смертей от осложнений коронавируса в Армении – 7 845 (плюс 26 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составило 1 480 (плюс 3 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia’s COVID-19 death toll reaches 7,845
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 7 845-ə yüksəlib

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