Число умерших от COVID-19 в Армении составило 420 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 23 909. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает сегодня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 26 июня, в Армении было 23 247 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 662 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 420 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам – 133 (плюс 2 за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 12 911. На лечении находятся 10 445 человек. Общее количество проведенных тестов – 107 108.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 13 июля действует режим чрезвычайного положения. В условиях ЧП запрещены собрания и митинги. Введен обязательный масочный режим.

