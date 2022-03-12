Число умерших от COVID-19 в Армении достигло 8 570 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении выросло до 421 953. Суточный прирост составил 111.
Как передает Report, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
От осложнений коронавируса умерли 8 570 (плюс 2 случая за минувшие сутки). Количество людей с диагностированным коронавирусом, но скончавшихся из-за других заболеваний – 1 635 (плюс 1 случай за минувшие сутки).
Число излечившихся от инфекции составляет 408 215. На лечении находятся 3 533 человека.