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Число умерших из-за коронавируса в России составило 320 за сутки

Число умерших из-за коронавируса в России составило 320 за сутки Это максимум за пандемию
В регионе
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27 октября 2020 г. 11:53
Число умерших из-за коронавируса в России составило 320 за сутки

Число смертей из-за коронавируса в России составило 320 за сутки, это максимум с начала пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 550, до 1 547 744. Днем ранее было выявлено 17 347 случаев заражения, что стало максимальным значением с начала пандемии.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 12 844, это максимум за всю пандемию. Всего от инфекции вылечились 1 158 940 пациентов.

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