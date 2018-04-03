Число тяжких преступлений в Армении возросло на 22%

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Число преступлений в Армении за первые два месяца 2018 года выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Айкакан Жаманак".

По данным издания, при этом выросло также количество тяжких и особо тяжких преступлений.

За январь-февраль 2018 года в стране зарегистрировано 36 особо тяжких преступлений, при том, что в 2017 году за аналогичный период было зарегистрировано всего 29 подобных случаев.

В то же время количество тяжких преступлений за отчетный период возросло на 81 случай или на 22%.