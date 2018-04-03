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    Число тяжких преступлений в Армении возросло на 22%

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/  Число преступлений в Армении за первые два месяца 2018 года выросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Report со ссылкой на  армянскую  газету "Айкакан Жаманак".

    По данным издания, при этом выросло также количество тяжких и особо тяжких преступлений.

    За январь-февраль 2018 года в стране зарегистрировано 36 особо тяжких преступлений, при том, что в 2017 году за аналогичный период было зарегистрировано всего 29 подобных случаев.

    В то же время количество тяжких преступлений за отчетный период возросло на 81 случай или на 22%. 

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