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    Число туристов в Грузию возросло

    По количеству посещающих Грузию туристов на первом месте находится Азербайджан

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Количество визитеров в Грузию в феврале составило более 360,4 тысячи. Это на 23,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

    С января по февраль 2016 года в Грузию осуществилось 683 тысячи 561 визитов.

    По количеству посещающих Грузию туристов на первом месте находится Азербайджан - в феврале 2016 года Грузию посетили более 113,8 тысячи граждан этой страны (рост 41,9%). На втором месте граждане Турции - около 92 тысяч человек, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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