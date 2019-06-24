Число туристов в Анталье вдвое превысило её население

Анталью за пять с половиной месяцев посетило более 4,943 млн туристов из 180 стран.

Как передаёт Report со ссылкой на агентство "Анадолу", туристическую столицу Турции в прошлом году посетило около 14 млн иностранных туристов.

Ожидается, что Анталья с численностью населения в 2,5 млн человек в 2019 году установит новый рекорд по посещаемости туристами.

По данным Управления культуры и туризма Антальи, туристическую столицу Турции, вошедшую в число популярных туристических центров мира, в июне посетило более 1,643 млн иностранных туристов.

По числу туристов в Анталье лидируют Россия и Германия.

В аналогичный период 2018 года Анталью посетило более 4,214 млн человек.

Ожидается, что до конца года туристическую столицу Турции посетит более 14 млн человек.