Число терактов в России возросло

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В России количество зарегистрированных по статье "теракт" преступлений выросло в 2016 году до 25.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки о законности и правопорядке в стране.

"Количество зарегистрированных преступлений по статье 205 (террористический акт) УК РФ возросло с 8 до 25. При этом 72% таких деяний были пресечены правоохранительными органами на стадиях угроз, приготовления и покушения", - отмечается в тексте доклада.