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Число стран-импортеров Bayraktar TB2 достигло 24

Число стран-импортеров Bayraktar TB2 достигло 24 Число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Makina достигло 24.
В регионе
1 сентября 2022 г. 11:36
Число стран-импортеров Bayraktar TB2 достигло 24

Число стран-импортеров ударных беспилотников Bayraktar TB2 производства турецкой компании Baykar Makina достигло 24.

Как передает Report cо ссылкой на Anadolu, об этом заявил гендиректор компании Baykar Makina Халюк Байрактар, участвующий в фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST KARADENIZ в Самсуне.

"В 2019 году, опять же на фестивале TEKNOFEST, мы впервые представили БПЛА Bayraktar Akıncı. Сегодня этот ударный дрон уже находится на вооружении турецкой армии. Тот же путь - от демонстрации до серийного производства, ранее прошел Bayraktar TB2. Ну а сегодня на фестивале в Самсуне мы уже впервые выставляем беспилотный самолет - Bayraktar Kızılelma. Турция более не зависит от других в вопросе разработки и совершенствования беспилотной авиации. Мы сами покрываем свои нужды, и в то же время экспортируем технологии в другие страны", - сказал гендиректор Baykar Makina.

Халюк Байрактар сообщил, что по сей день компания произвела более 400 БПЛА Bayraktar TB2 и около 20 Bayraktar Akıncı. По его словам, на сегодняшний день, потенциал предприятия по производству Bayraktar TB2 составляет 200 единиц в год.

"Мы планируем к следующему году довести этот показатель до 500 единиц Bayraktar TB2 и 40 единиц Bayraktar Akıncı. Инвестиции в производство не прекращаются. Учитываем не только потребности Турции, но и растущий спрос из-за рубежа", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке "Bayraktar"ın ixrac edildiyi ölkələrin sayı 24-ə çatıb, istehsal artırılacaq

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