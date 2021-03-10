Число смертей пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч

Число подтвержденных случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч, за последние сутки скончались еще 466 человек

Число подтвержденных случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч (90 275), за последние сутки скончались еще 466 человек. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 466 смертей... За весь период по России умерло 90 275 человек", - говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 52 пациента с COVID-19, Москве — 51, Подмосковье — 31.

Всего за сутки выявили 9 079 новых случаев заражения COVID-19.