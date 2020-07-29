Число смертей от коронавируса в Армении достигло 948

В Армении за сутки зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом.

В Армении за сутки зарегистрировано 308 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом Новости Армении – NEWS.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава республики.

В общей сложности на утро 29 июля в стране зарегистрировано 37937 инфицированных коронавирусом. Фактически сейчас лечатся 9 165 лиц (за день их число уменьшилось на 165). Выздоровели 27 824 человек (467 за последние сутки), скончались 723 пациента (4 за последние сутки).

Еще 2 граждан с коронавирусом скончались, по формулировке властей, "из-за иных болезней". Общее число таких случаев – 225. Таким образом, общее число смертей достигло 948.