Число смертей от коронавируса в Армении достигло 710

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 37 317.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 37 317.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 710 человек (плюс 5 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 220 (новых случаев за сутки не зафиксировано).

Число излечившихся от инфекции составляет 26 478. На лечении находятся 9 914 человека. Общее количество проведенных тестов – 157 152.