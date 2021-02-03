Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526 против 539 днем ранее. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Всего от инфекции умерли 74 684 пациента.
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%.
Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 822. Всего уже вылечились 3 365 367 человек. Девять дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86,3% от общего числа заразившихся.