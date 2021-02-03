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Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526

Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526 Всего от инфекции умерли 74 684 пациента
В регионе
3 февраля 2021 г. 12:35
Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 526 против 539 днем ранее. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Всего от инфекции умерли 74 684 пациента.

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 16 474. Общее количество инфицированных достигло 3 901 204.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,42%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 24 822. Всего уже вылечились 3 365 367 человек. Девять дней количество выписанных пациентов превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 86,3% от общего числа заразившихся.

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