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Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456

Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 Всего выявили 19 290 заразившихся коронавирусом за сутки, что является минимумом с 3 ноября
В регионе
25 января 2021 г. 12:31
Число смертей из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 290. Это минимум с 3 ноября. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении общее число заболевших увеличилось на 0,5%, до 3 738 690.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 003. Всего уже вылечились 3 150 763 человека. Доля выписанных, согласно данным штаба, возросла до 84,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 456 против 491 днем ранее, до 69 918.

Количество зарегистрированных смертей из-за коронавируса оказалось минимальным с 11 января, когда было подтверждено 436 случаев.Условная летальность заболевания осталась на уровне 1,87%, следует из данных штаба.

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