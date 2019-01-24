Количество служебных автомобилей в аппарате премьера Армении резко сократится

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Количество автомобилей, обслуживающих аппарат премьер-министра Армении, резко сократится: вместо нынешних 50 останется 7 машин.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

"Сейчас служебными машинами с прикрепленными к ним водителями пользуются вице-премьеры Армении, руководитель аппарата главы Правительства, секретарь Совбеза, заместители руководителя аппарата, начальники управлений аппарата, начальники подчиненных аппарату офисов, советники и некоторые помощники премьера.

В результате изменений служебными машинами будут пользоваться лишь двое вице-премьеров, секретарь СБ и все. Сам я откажусь от служебного автомобиля. Водители, согласно закону, уже обо всем осведомлены", - написал Э.Агаджанян.