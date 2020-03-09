Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 20

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению коронавируса и борьбе с ним.

Отмечается, что все заболевшие находятся в Москве.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах", — говорится в сообщении штаба.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали в России, проводится обследование.