Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.

Как передает Report, об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Из 33 новых случаев, 31 зафиксирован в Москве. По одному новому заболевшему коронавирусом находятся в Томской и Новосибирской областях.

Отмечается, что все новые случаи являются завозными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.