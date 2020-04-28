Число случаев заражения COVID-19 в Казахстане превысило 3000

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане превысило 3 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что за сутки в стране коронавирус выявили у 37 человек,в результате чего общее число инфицированных достигло 3 019.

На данный момент, согласно официальным данным, число выздоровевших в стране составляет 754, умерли 25 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.