О нас
Report Georgia

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч За прошедшие сутки удалось выявить 2 397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек
В регионе
11 июля 2020 г. 15:26
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в  Иране превысило 255 тысяч, выздоровели порядка 217,7 тысячи человек. Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

За прошедшие сутки удалось выявить 2 397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 255 117, жертв – 12 635. При этом на данный момент выздоровели 217 666 человек.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в общественных и закрытых местах. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İranda koronavirus yayılmaqda davam edir

Новости партнеров

Другие новости из категории

В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 188 пациентов с коронавирусом
11 июля 2020 г. 11:57
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 31 тыс.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении превысило 31 тыс.
11 июля 2020 г. 11:19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 980
Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 980
11 июля 2020 г. 11:07
Эвакуируемые из Грузии граждане Азербайджана проходят тест на коронавирус
Эвакуируемые из Грузии граждане Азербайджана проходят тест на коронавирус
11 июля 2020 г. 09:26
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Айя-София
Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Айя-София
10 июля 2020 г. 17:19
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Айя-София
10 июля 2020 г. 15:46
Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи
Число жертв коронавируса в Иране приблизилось к 12,5 тысячи
10 июля 2020 г. 14:57
В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались
В России за сутки COVID-19 заразились 6,6 тыс. человек, 174 скончались
10 июля 2020 г. 12:09
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек
10 июля 2020 г. 11:45
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 973
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 973
10 июля 2020 г. 10:25

Последние новости

16:33
Россия предоставит Беларуси кредит на строительство АЭС Энергетика
16:14
Представитель Азербайджана избран зампредом Совета Фонда улучшения качества службы ВПС ИКТ
16:00
Названы способы восстановить легкие после коронавируса Здравоохранение
15:40
Билл Гейтс призвал обеспечить вакциной от COVID-19 прежде всего нуждающихся Другие страны
15:26
Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч В регионе
15:21
Еще один глава ИВ освобожден от должности Внутренняя политика
15:16
ФотоВ Гяндже обрушившийся забор больницы повредил газопровод Энергетика
15:08
ЦБ Азербайджана о выплате компенсаций по незастрахованным вкладам Финансы
15:00
Названа причина загадочной гибели туристов на перевале Дятлова Это интересно
14:30
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье Экология
14:13
ФотоВ Баку установлены дезинфекторы у банкоматов Финансы
14:04
В Баку подросток снял с украденной карты крупную сумму Происшествия
13:46
В Омане за сутки выявили более тысячи заболевших COVID-19 Другие страны
13:20
Джанни де Бьязи: Я еду в Азербайджан не ради денег - ИНТЕРВЬЮ Футбол
13:00
Около 20 человек пострадали в ходе беспорядков в Белграде Другие страны