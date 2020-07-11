Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч

За прошедшие сутки удалось выявить 2 397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Иране превысило 255 тысяч, выздоровели порядка 217,7 тысячи человек. Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

За прошедшие сутки удалось выявить 2 397 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 188 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 255 117, жертв – 12 635. При этом на данный момент выздоровели 217 666 человек.

С начала июля Иран три раза обновил рекорд по жертвам за сутки.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в общественных и закрытых местах.