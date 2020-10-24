Число случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти

За прошедшие сутки от коронавируса скончались 10 человек

За прошедшие сутки в Грузии выявлено 1 941 новых случаев заражения коронавирусом, 412 человек выписаны после выздоровления, 10 пациентов скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на официальном сайте правительства Грузии.

Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 26 503. Число выздоровевших составило 10 163, умерших - 193 человек.

В настоящее время 4 180 человек содержатся в карантине, 3 571 человек - на стационарном контроле, 1 848 бессимптомных больных лечатся в специальных отелях.