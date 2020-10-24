Число случаев заражения коронавирусом в Грузии продолжает расти

За прошедшие сутки в Грузии выявлено 1 941 новых случаев заражения коронавирусом, 412 человек выписаны после выздоровления, 10 пациентов скончались.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на официальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, в соседней стране число заразившихся COVID-19 достигло 26 503. Число выздоровевших составило 10 163, умерших - 193 человек.
В настоящее время 4 180 человек содержатся в карантине, 3 571 человек - на стационарном контроле, 1 848 бессимптомных больных лечатся в специальных отелях.