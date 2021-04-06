Число случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 627 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873. Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 апреля, таких случаев было 197 113. Число выявленных случаев заражения за сутки – 760.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 627 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 932 (плюс 9 за минувшие сутки).