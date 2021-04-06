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Число случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873

Число случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873 От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 627 человек
В регионе
6 апреля 2021 г. 11:15
Число случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 197 873. Как передает Report, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 4 апреля, таких случаев было 197 113. Число выявленных случаев заражения за сутки – 760.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 3 627 человек (плюс 13 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 932 (плюс 9 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia's COVID-19 tally hits 197,873
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda COVID-19-a yoluxanların sayı 197 873-ə yüksəlib

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