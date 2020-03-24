Число случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 249.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник премьер страны Никол Пашинян.

"В Армении подтверждены 249 случаев коронавируса. У 30 человек выявлена пневмония, пять из них находятся в отделении интенсивной терапии. К сожалению, состояние одного 77-летнего пациента оценивается как крайне тяжелое, четырех - как тяжелое", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.

По его словам, в данный момент 868 граждан изолированы, 2 419 – самоизолированы.

Премьер заявил, что в стране вводится жесткое ограничение на передвижение, которое будет действовать как минимум неделю. Люди смогут покидать дома лишь в случае крайней необходимости. Вышедшие на улицу граждане обязаны озвучить логическую причину. При выходе из дома у граждан должен быть при себе удостоверяющий личность документ. "Я призываю не собираться больше двух человек, даже во дворе", - сказал Пашинян.