Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718

В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718, передает Report со ссылкой на RT.

В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718, передает Report со ссылкой на RT.

"Зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68", — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

За сутки в Казахстане умерли тринадцать человек с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 523.