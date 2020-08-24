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Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718

Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718 В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718, передает Report со ссылкой на RT.
В регионе
24 августа 2020 г. 09:31
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 104 718
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В Казахстане за сутки выявили 175 случаев заболевания коронавирусом, общее число пациентов с COVID-19 достигло 104 718, передает Report со ссылкой на RT.

"Зарегистрировано 175 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 107, бессимптомных носителей — 68", — приводит РИА Новости сообщение межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса при правительстве страны.

За сутки в Казахстане умерли тринадцать человек с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 1 523.

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