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Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам

Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 38 841
В регионе
1 августа 2020 г. 11:28
Число случаев коронавируса в Армении приближается к 39 тысячам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 38 841. Как передает Report cо сслкой на армянские СМИ, об этом  сообщает в субботу Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения, по состоянию на 31 июля, таких случаев было 38 550. Таким образом, за сутки выявлен 291 новый случай инфицирования.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 749  человек (плюс 11 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 228 (новых случаев за минувшие сутки нет).

Число излечившихся от инфекции составляет 29 557. На лечении находятся 8 307 человек. Общее количество проведенных тестов – 165 656.

Введенный в марте режим ЧП в Армении продлен до 12 августа.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusa yoluxanların sayı 39 minə çatır

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