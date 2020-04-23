Число случаев коронавируса в Армении превысило 1,5 тысячи

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 50 и достигло 1 523. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

"В Армении подтверждены 1523 случая коронавируса. Излечились 659 пациентов. Скончались 24 человека", - уточнили в ведомстве.

Накануне власти республики сообщали о 1 473 подтвержденных случаях. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.

По данным минздрава Армении, на лечении находятся 840 человек, было проведено 15,96 тысячи тестов.