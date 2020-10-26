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Число случаев COVID-19 в Украине приближается к 350 тысячам

Число случаев COVID-19 в Украине приближается к 350 тысячам В Украине число случаев коронавирусной инфекции за сутки возросло на 5426 — до 348 924
В регионе
26 октября 2020 г. 13:27
Число случаев COVID-19 в Украине приближается к 350 тысячам

В Украине число случаев коронавирусной инфекции за сутки возросло на 5 426 — до 348 924.

Как передает Report, об этом сообщает Минздрав страны.

За сутки скончались 73 пациента с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине зарегистрировано 6 464 летальных случая, связанных с COVID-19.

Ещё 142 537 пациентов вылечились после болезни.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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