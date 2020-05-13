Число случаев COVID-19 в Украине превысило 16 тысяч

В Украине число случаев коронавирусной инфекции достигло 16 425, за минувшие сутки выявлено 402 человека с вирусом. Как передает Report, об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что 439 человек скончались.

Выздоровели 3 716 пациентов.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Черновицкой области – 2 444 и Киеве – 1 960.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.