Число случаев COVID-19 в Иране за сутки выросло на 1 481

Число заражений коронавирусом в Иране достигло почти 110,8 тысячи, из которых порядка 6,7 тысячи - со смертельным исходом.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1 481 новый случай заражения COVID-19. Всего (с 19 февраля) заразились 110 767 человек. Выздоровели 88 357 человек", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за сутки скончались 48 человек, а число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6 733.

Он также добавил, что наибольшее число госпитализаций из-за коронавируса фиксируется в двух провинциях – Тегеране и Хузестане.