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Число случаев COVID-19 в Армении достигло 37 390

Число случаев COVID-19 в Армении достигло 37 390 В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 711 человек
В регионе
27 июля 2020 г. 11:30
Число случаев COVID-19 в Армении достигло 37 390

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 37 390. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За сутки выявлено 73 новых случая инфицирования.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 711 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 221 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 26 665. На лечении находятся 9 793 человека. Общее количество проведенных тестов – 157 466.

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Версия на английском языке Coronavirus deaths rise to 711 in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 711-ə yüksəldi
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