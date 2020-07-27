Число случаев COVID-19 в Армении достигло 37 390

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 711 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 37 390. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

За сутки выявлено 73 новых случая инфицирования.

В общей сложности от осложнений коронавируса в Армении скончались 711 человек (плюс 6 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 221 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 26 665. На лечении находятся 9 793 человека. Общее количество проведенных тестов – 157 466.