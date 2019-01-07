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    Число скончавшихся в Грузии от "свиного гриппа" достигло 9 человек

    Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Поти от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончалась женщина, которой было около 40 лет.

    Как сообщает грузинское бюро Report, пациентку поместили в больницу города Поти с диагнозом острая респираторная инфекция, пневмония и дыхательная недостаточность. 

    Несмотря на лечение женщины в медицинском учреждении, ее состояние ухудшилось и вчера она скончалась. 

    На данный момент в больнице города Поти с симптомами острых респираторных инфекций лечатся 11 человек. 

    Отметим, что до этого от "свиного гриппа" в соседней стране скончались 8 человек. 

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