Число скончавшихся в Грузии от "свиного гриппа" достигло 9 человек

Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Поти от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончалась женщина, которой было около 40 лет.

Как сообщает грузинское бюро Report, пациентку поместили в больницу города Поти с диагнозом острая респираторная инфекция, пневмония и дыхательная недостаточность.

Несмотря на лечение женщины в медицинском учреждении, ее состояние ухудшилось и вчера она скончалась.

На данный момент в больнице города Поти с симптомами острых респираторных инфекций лечатся 11 человек.

Отметим, что до этого от "свиного гриппа" в соседней стране скончались 8 человек.