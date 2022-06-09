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Число раненых детей в результате боевых действий в Украине выросло

Число раненых детей в результате боевых действий в Украине выросло В Украине выросло число раненых детей в результате боевых действий РФ.
В регионе
9 июня 2022 г. 10:31
Число раненых детей в результате боевых действий в Украине выросло

В Украине выросло число раненых детей в результате боевых действий РФ.

Как передает Report cо ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, с начала боевых действий в стране ранены 488 детей.

"По состоянию на 9 июня официальное число детей, погибших из-за вооруженной агрессии РФ не изменилось – 263, выросло количество раненых – 488", - сказано в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 190, Харьковской – 132, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 53, Херсонской – 52, Николаевской – 47, Запорожской – 30, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

"Эти цифры не являются окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - уточнили в Генпрокуратуре Украины.

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