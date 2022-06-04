О нас

Число раненых детей в результате боевых действий в Украине возросло

Число раненых детей в результате боевых действий в Украине возросло С начала полномасштабных боевых действий в Украине 465 детей получили ранения.
В регионе
4 июня 2022 г. 10:47
Число раненых детей в результате боевых действий в Украине возросло

С начала полномасштабных боевых действий в Украине 465 детей получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"По состоянию на 4 июня число погибших детей не изменилось – 261. Но выросло число раненых - 465. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении Абшерон намечен на будущий год 
 Регис Агут: Запуск ECP на месторождении "Абшерон" намечен на будущий год 
3 июня 2022 г. 17:24
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
Спецпредставитель президента Украины: Россия за 100 дней не добилась ни одной стратегической цели
3 июня 2022 г. 15:39
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
Посол США: Глубоко опечален гибелью ни в чем не повинных граждан Азербайджана в Украине
3 июня 2022 г. 14:30
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
Все внимание на Украину: Обещание США привлечь Россию к ответственности
3 июня 2022 г. 13:44
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Equinor рассматривает сотрудничество с Азербайджаном в сфере ВИЭ
3 июня 2022 г. 13:04
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
Иранская компания планирует поставлять в Россию продукцию, которую будет производить в Азербайджане
3 июня 2022 г. 12:44
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличится количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
2 июня 2022 г. 17:38
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Великолепные виды Кяльбаджара
ФотоВеликолепные виды Кяльбаджара
2 июня 2022 г. 13:10
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi