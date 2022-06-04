Число раненых детей в результате боевых действий в Украине возросло

С начала полномасштабных боевых действий в Украине 465 детей получили ранения.

С начала полномасштабных боевых действий в Украине 465 детей получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

"По состоянию на 4 июня число погибших детей не изменилось – 261. Но выросло число раненых - 465. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 187, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 52, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, Киеве - 16, Житомирской - 15.